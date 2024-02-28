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Новости

28 февраля, 08:30

Происшествия

Новости мира: вулкан Попокатепетль извергнул тонны пепла и газа в Мексике

Новости мира: вулкан Попокатепетль извергнул тонны пепла и газа в Мексике

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Недалеко от столицы Мексики пробудился один из самых опасных вулканов в мире – Попокатепетль. Он извергнул тонны пепла и газа на высоту в несколько километров. Из-за этого прекращена работа международного аэропорта Мехико. В данный момент ученые следят за движением шлейфа при помощи спутников.

В Боливии из-за прорыва плотины началось сильнейшее наводнение в районе, где проживают три тысячи человек. Грязью затопило десятки домов, а оползни уничтожают сельхозугодья. Погибших не оказалось, но на восстановление разрушений потребуется время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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