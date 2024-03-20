Москвичей пригласили на день финансовой грамотности в пяти столичных вузах 21 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

День финансовой грамотности состоится в Москве 21 марта. Лекции, мастер-классы, игры, квизы, экскурсии и тематический спектакль ждут гостей мероприятия, которое пройдет в методических центрах по повышению финансовой грамотности на базе пяти крупнейших вузов города.

Речь идет про Финансовый университет при правительстве РФ, МГУ имени Ломоносова, НИУ "ВШЭ", РЭУ имени Плеханова и РАНХиГС. Тематика мероприятий была специально подобрана для жителей разных возрастов: студентов, экономически активного населения и людей старшего поколения.

На первой площадке с 15:30 предприниматели смогут узнать, где взять идеи для бизнеса, как открыть свое дело и как правильно распределить на это средства. Затем гости посетят тематическую экскурсию "Сто лет истории российских финансов".

В МГУ с 14 часов участники мероприятия получат не только советы по управлению личным бюджетом, но и научатся пользоваться современными финансовыми технологиями. Гости постарше узнают о возможностях договора пожизненной ренты, а ученики старших школ изучат основы современной экономики и финансовых рынков. В конце посетителей ждет квест.

Гости НИУ "ВШЭ" в 20:00 смогут увидеть спектакль "Предложение" по мотивам пьесы Антона Чехова, где рассказывается про скандал из-за земельного участка. Подробнее про финансовые пирамиды с 14 часов расскажут в РЭУ имени Плеханова, здесь же проведут квиз, а также расскажут о телефонном и интернет-мошенничестве.



Кроме того, гости РАНХиГС узнают про социальную инженерию и получат рекомендации по досудебному урегулированию споров между потребителями и финансовыми организациями. Также все желающие смогут сыграть в тематическую настольную игру от Центробанка. Начало мероприятий также в 14 часов.



Для участия в дне финансовой грамотности нужно зарегистрироваться до 19 марта включительно. Попасть на площадки можно будет по паспорту. Подробная информация о мероприятиях по ссылке.

Ранее Минфин России рассказал, что доля обладающих базовыми знаниями в сфере финансовой грамотности россиян за 6 лет выросла до 72%. Большая часть финансовых операций совершается на смартфоне, что повышает уровень грамотности, добавляли там. Также почти половина жителей РФ откладывает средства на случай непредвиденных расходов.

Финансовая грамотность. Как не потратить лишнего в магазине