Кейт Миддлтон заметили на прогулке впервые после исчезновения – СМИ

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Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон впервые с конца декабря увидели на улице. Об этом сообщает The Sun.

Как сообщает издание, 16 марта принцессу Уэльскую заметили рядом с ее любимым фермерским магазином в километре от ее резиденции, коттеджа Аделаида в поместье Виндзор. Местные жители, которые увидели Миддлтон, заявили, что она выглядела "здоровой, отдохнувшей и счастливой".

На следующий день, по информации журналистов, принцессу Уэльскую увидели вновь во время прогулки с мужем, принцем Уильямом, и детьми.

Последний раз Миддлтон появлялась на публике 25 декабря прошлого года. В связи с таким долгим отсутствием принцессы многие британские СМИ стали строить теории заговора, связав ее исчезновение с тяжелой болезнью, комой и даже разводом.

По этому поводу Букингемский дворец выпустил официальное заявление, в котором было сказано, что в январе Миддлтон сделали полостную операцию на брюшной полости, поэтому она проходит процесс восстановления и вернется к исполнению обязанностей не раньше католической Пасхи.

Принцесса Уэльская решила появиться в медиаполе и опубликовала снимок, на котором присутствует с сыновьями и дочерью, поздравив женщин с Днем матери. Однако пользователи увидели фотошоп, поэтому Миддлтон пришлось принести извинения за ретушь.

