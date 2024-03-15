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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с "пропажей" принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, заявила, что в Лондоне быстро находятся только "Новичок" и "рука Москвы". Сообщение опубликовано в ее телеграм-канале.

Дипломат напомнила, что Кенсингтонский дворец уведомлял о нахождении Миддлтон в больнице. Однако позже все "сорвалось в пике традиционного британского таблоидного шабаша", который означает, что никто не собирается говорить правду, заявила Захарова. По ее словам, все хорошо помнят историю Дианы.

Захарова отметила, что больше всего ей понравилась фотография с Кейт и подрисованными детьми. Кенсингтонский дворец разместил ее в соцсетях и разослал в СМИ по случаю Дня матери, но затем изъял из обращения в связи со скандалом. Захарова уточнила, что в следующий раз королевская семья будет качественно фальсифицировать.

Дипломат с иронией посоветовала желающим найти принцессу, нанять находящихся в Великобритании "бродячих расследователей" Марию Певчих (признана в РФ иноагентом), Христо Грозева (признан в РФ иноагентом) и Bellingcat (признано в РФ иноагентом).

"Чего они только не находили в тысячах километров от Британии. <...> Судя по прежним темпам, до субботы управятся. Может, и Скрипалей наконец где-то там, рядом с Кейт обнаружат", – написала дипломат.

В январе принцесса попала в клинику Лондона, где ей провели операцию. Как уточнила пресса, жена принца Уильяма будет восстанавливаться дома. Также она не планирует участвовать в официальных мероприятиях в ближайшее время.

В марте принцесса Уэльская опубликовала снимок, на котором присутствует с сыновьями и дочерью, на котором пользователи Сети увидели фотошоп. Позднее Миддлтон извинилась за ретушь.

Между тем в СМИ сообщалось, что правительство Великобритании разработало план на случай смерти короля Карла III. В него войдут сведения о том, как оповестят общественность о смерти монарха, а также полная информация о том, что будет происходить в течение 10 дней после его смерти и куда будет доставлен гроб короля, уточняют журналисты.