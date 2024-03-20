КПП на границе Польши и Калининградской области закрыли из-за протеста польских фермеров

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Пункт пропуска Мамоново-2 – Гжехотки на границе с Польшей в Калининградской области закрыли из-за протеста польских фермеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Дмитрия Лыскова.

По его словам, с 10:00 20 марта польская сторона не будет принимать машины. Лысков попросил россиян учитывать это при планировании поездок.

Протесты фермеров в Польше по всей стране начались с пятницы, 9 февраля. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта украинской сельскохозяйственной продукции.

20 февраля грузовые машины с военной техникой для Украины застряли на границе с Польшей из-за того, что местные фермеры заблокировали пункт пропуска. Несколько дней спустя неизвестные высыпали 160 тонн украинского зерна из вагонов железнодорожного состава, следующего в порт города Гданьска.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский призвал Украину вывозить свое зерно для продажи в третьи страны. Он подчеркнул, что Киеву нужны "позитивный подход" и сотрудничество, чтобы ресурс транспортировался на те рынки, где Украина традиционно сбывала зерно.

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