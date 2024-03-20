20 марта, 23:28В мире
Между Киргизией и Узбекистаном обнаружили еще один секретный тоннель контрабандистов
Фото: mvd.gov.kg
Сотрудники милиции Киргизии обнаружили в частном доме замаскированный подземный тоннель, который ведет в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба УВД Жалал-Абадской области.
Дверь в тоннель была обнаружена 20 марта в помещении внутри дома 41-летнего жителя села Бек-Абад. В тоннеле были обнаружены "все приготовления для незаконного перемещения товаров" из-за границы.
Глубина тоннеля составила 12,5 метра, а его длина – 350 метров. В настоящее время по данному факту осуществляются следственно-оперативные мероприятия.
Это уже второй тоннель, найденный на киргизско-узбекской границе, который принадлежал контрабандистам. Ранее правоохранители обнаружили 130-метровый тоннель, вход в который также находился в частном доме жителя села Бек-Абад Сузакского района Джалал-Абадской области Киргизии.
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