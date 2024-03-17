Макрон заявил, что Франция предложит России прекратить огонь в дни Олимпиады

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Франция предложит России установить режим прекращения огня на время Олимпийских игр в Париже. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью ведущим единого украинского телемарафона, сообщает РИА Новости.

Макрон отметил, что Франция следует решениям Международного олимпийского комитета. По его словам, Россия как государство не сможет участвовать в играх, однако атлеты могут выступать под белым флагом только как спортсмены и участвовать в соревнованиях.

Журналистка предложила Макрону, чтобы он потребовал от России прекращения огня на время проведения игр.

"Да, мы это попросим", – заявил в ответ французский президент.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков допустил, что одним из критериев по допуску россиян в нейтральном статусе на Олимпиаду-2024 в Париже может стать пункт об осуждении спецоперации. Он указал на то, что некоторым спортсменам из России могут предложить подписать документы, которые с позиции юристов правового управления ОКР могут иметь негативные последствия в плане нарушения закона РФ.

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