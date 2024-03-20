Финляндия вновь возглавила рейтинг самых счастливых стран мира

Фото: 123RF/grigory_bruev

Финляндия в седьмой раз подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран мира, следует из опубликованного ежегодного Всемирного доклада счастья (World Happiness Report).

Документ подготавливается группой экспертов по заказу ООН. Государства Северной Европы вновь заняли самые высокие позиции в рейтинге. В частности, Дания оказалась на втором месте, Исландия – на третьем, Швеция – на четвертом.

В свою очередь, Россия заняла 72 место, Казахстан – на 49, Армения – на 82, Украина – на 105. Рейтинг закрыл Афганистан, который расположился на последнем, 143 месте.

При составлении Всемирного доклада счастья эксперты учитывают такие показатели, как ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции и много другое.

В прошлом году топ-3 этого доклада выглядел аналогичным образом. На тот момент четвертое место занимал Израиль. После него расположились такие государства, как Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург, Новая Зеландия.