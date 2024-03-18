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18 марта, 07:30

Происшествия

Новости мира: торнадо в штате Огайо разрушил дома и раскидал трейлеры

Новости мира: торнадо в штате Огайо разрушил дома и раскидал трейлеры

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В американском штате Огайо бушуют торнадо. По сообщениям местных СМИ, один из них разбирает дома до самого основания, а другой прошелся по городу Индиан-лейк и раскидал трейлеры с людьми. Жертвами бедствия считаются как минимум трое, десятки человек находятся под завалами. Поиски погибших и пострадавших продолжаются.

Кроме того, в городе Ла-Курнев во Франции несколько десятков человек попытались взять штурмом полицейский участок. Здание обстреляли фейерверками, забросали коктейлями Молотова, а рядом подожгли мусорные баки. Так местные жители отреагировали на гибель 18-летнего юноши во время задержания на прошлой неделе. Он пытался на мотоцикле уйти от погони, но был сбит на полной скорости полицейской машиной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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