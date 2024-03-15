Памфилова заявила о сильнейшей кибератаке на систему видеонаблюдения в Тюменской области

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На систему видеонаблюдения на избирательных участках в Тюменской области была совершена сильнейшая кибератака. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Вот сегодня была утром сильнейшая кибератака совершена на нашу систему видеонаблюдения в Тюменской области", – цитирует ее ТАСС.

По словам Памфиловой, атаку совершили извне. Она была спланирована профессионалами, а именно спецслужбами, уверена глава ЦИК.

При этом она подчеркнула, что справиться с атакой удалось.

Ранее стало известно, что около 80% москвичей отдали предпочтение дистанционному голосованию на выборах. Памфилова отметила, что в этом и состоит отличие столицы от других регионов страны, где есть дистанционное электронное голосование. Она объяснила, что в субъектах избиратели, которые голосуют онлайн, составляют малую долю от общего числа.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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