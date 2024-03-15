Прокуратура Москвы предостерегла от нарушений избирательного законодательства

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичная прокуратура вновь предостерегла об ответственности за нарушения избирательного законодательства. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Правоохранители указали на то, что в Москве зафиксировали моменты публичного распространения призывов людей, в том числе несовершеннолетних, к одновременному прибытию в определенные дату и время на конкретные избирательные участки города. По данным ведомства, их призывают к участию в несогласованных массовых мероприятиях.

Прокуратура напомнила, что распространение подобных материалов и участие в незаконных акциях будут преследоваться по действующему уголовному законодательству.

Указанные действия подпадают под статьи "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий", "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" и "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления".

Между тем СК по столице возбудил уголовное дело по факту происшествия на избирательном участке в Москве. В комитете уточнили, что 15 марта женщина на одном из участков вылила краску в урну для бюллетеней. Дело завели по статье "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий".

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

В Москве на выборах президента России проголосовали уже более 1,5 млн человек