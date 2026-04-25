Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Новости

Новости

25 апреля, 12:42

Мэр Москвы

Собянин: Москва делает все возможное, чтобы у каждого ребенка была семья

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве делается все возможное, чтобы у каждого ребенка была семья. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра, свой дом обрели порядка 16 тысяч ребят-сирот и оставшихся без попечения родителей. Лишь менее одной тысячи – воспитанники спецучреждений.

В настоящее время в столице работают 11 центров содействия семейному воспитанию, которые обустроены по московскому стандарту.

"Когда ребенку исполняется 18 лет, и у него нет своего жилья или оно непригодно для проживания, город предоставляет ему квартиру. В прошлом году ключи получили порядка 900 сирот," – поделился глава города.

Также в Москве открыто 18 школ приемных родителей. Приемным семьям оказывается комплексная поддержка и всесторонняя помощь, в том числе предусмотрен широкий спектр льгот и выплат.

Кроме того, тем, кто принял в семью не менее пяти детей из столичных центров содействия семейному воспитанию, из которых минимум трое старше 10 лет и/или имеют инвалидность и/или являются кровными братьями и сестрами, дают квартиру на время участия в проекте.

Соцпроект "Давай ДруЖИТЬ!" исполняет мечты детей-сирот, детей с особенностями здоровья и подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. А в рамках проекта "Серебряное наставничество" горожане старшего возраста становятся наставниками для детей, которые остались без попечения родителей.

Как подчеркнул ранее мэр, поддержка семей с детьми является важнейшим направление соцполитики Москвы. В городе растет число многодетных семей. Такие семьи получают ежемесячные выплаты, компенсации на оплату жилья и телефона, льготы на оплату коммунальных услуг, взносов на капремонт и многое другое.

Читайте также


Главное

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

