Собянин: Москва делает все возможное, чтобы у каждого ребенка была семья

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве делается все возможное, чтобы у каждого ребенка была семья. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра, свой дом обрели порядка 16 тысяч ребят-сирот и оставшихся без попечения родителей. Лишь менее одной тысячи – воспитанники спецучреждений.

В настоящее время в столице работают 11 центров содействия семейному воспитанию, которые обустроены по московскому стандарту.

"Когда ребенку исполняется 18 лет, и у него нет своего жилья или оно непригодно для проживания, город предоставляет ему квартиру. В прошлом году ключи получили порядка 900 сирот," – поделился глава города.

Также в Москве открыто 18 школ приемных родителей. Приемным семьям оказывается комплексная поддержка и всесторонняя помощь, в том числе предусмотрен широкий спектр льгот и выплат.

Кроме того, тем, кто принял в семью не менее пяти детей из столичных центров содействия семейному воспитанию, из которых минимум трое старше 10 лет и/или имеют инвалидность и/или являются кровными братьями и сестрами, дают квартиру на время участия в проекте.

Соцпроект "Давай ДруЖИТЬ!" исполняет мечты детей-сирот, детей с особенностями здоровья и подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. А в рамках проекта "Серебряное наставничество" горожане старшего возраста становятся наставниками для детей, которые остались без попечения родителей.

Как подчеркнул ранее мэр, поддержка семей с детьми является важнейшим направление соцполитики Москвы. В городе растет число многодетных семей. Такие семьи получают ежемесячные выплаты, компенсации на оплату жилья и телефона, льготы на оплату коммунальных услуг, взносов на капремонт и многое другое.