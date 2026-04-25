Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Новости

25 апреля, 11:06

Политика

Путин подписал закон о квотах на поступление в вузы для вдов участников СВО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон о квотах на поступление в вузы и организации среднего профессионального образования без вступительных испытаний для вдов и вдовцов участников СВО, а также бойцов формирований ДНР и ЛНР, воевавших в период с мая 2014 года.

Изменения внесены в статью "Об образовании в Российской Федерации". Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, им предоставляется право на бесплатное поступление в пределах отдельной квоты без проведения вступительных испытаний в высшие учебные заведения и в организации среднего профессионального образования, а также на обучение на подготовительных отделениях федеральных государственных вузов на бюджетной основе.

При этом в случае вступления в новый брак такое право утрачивается.

Также российский лидер подписал закон о защите от сокращения вернувшихся со службы работников. Речь идет о гражданах, принимавших участие в выполнении задач в условиях мобилизации, военного положения или в военное время.

Ранее сообщалось, что родственники бойцов СВО могут освоить новые профессии при поддержке Москвы. Уже более 3 тысяч человек прошли бесплатное обучение востребованным профессиям или повысили уровень квалификации. Трудоустроились свыше 75% выпускников.

