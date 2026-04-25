Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
25 апреля, 11:27

Мэр Москвы

Собянин: поддержка семей с детьми – важнейшее направление соцполитики Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поддержка семей с детьми является важнейшим направление социальной политики Москвы. Об этом заявил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

"С этого года мы проиндексировали на 6% пособия и социальные выплаты семьям с детьми", – поделился мэр.

По его словам, в столице продолжают дарить новорожденным набор "Наше сокровище" из 50 необходимых предметов. Вместо подарка родители могут получить выплату в размере 20 тысяч рублей.

Также в Москве растет число многодетных семей, в них воспитывают свыше 630 тысяч детей. Такие семьи получают ежемесячные выплаты, компенсации на оплату жилья и телефона, льготы на оплату коммунальных услуг, взносов на капремонт и многое другое.

"Для поддержки семей с детьми в Москве работают 22 учреждения. Это 14 семейных центров, Кризисный центр помощи женщинам и детям, 2 социально-реабилитационных центра и 5 центров для квалифицированной помощи детям с особенностями развития", – напомнил Собянин.

В частности, семьи могут получить комплексную поддержку, в том числе индивидуальные или семейные психологические консультации, юридическую помощь.

Кроме того, можно обратиться в службу медиации. За последние два года 70% семей с помощью медиатора смогли достичь договоренностей по спорным вопросам.

Количество многодетных семей в Московской области за последние 5 лет выросло почти на 40%, достигнув 118 тысяч. Положительная динамика – в том числе результат системной поддержки семей. В регионе действует более 20 мер помощи: от выплат и компенсаций до льгот, охватывающих оплату ЖКУ, школьную форму, проезд и организацию отдыха.

мэр Москвыобществогород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика