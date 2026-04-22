Собянин: соцказначейство упростило оформление мер соцподдержки для москвичей

Социальное казначейство упростило оформление соцподдержки для более 5 миллионов горожан, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Он отметил, что ведомство было создано больше двух лет назад, чтобы в рамках одного учреждения обеспечивался полный цикл необходимых услуг, от приема и обработки заявлений до присвоения льготных статусов. Ключевым элементом работы стала единая информационная система, которая позволяет оперативно обрабатывать заявления горожан.

Благодаря этому сроки обработки обращений сократились до 6 рабочих дней, выплаты перечисляются за 2 рабочих дня, а практически 100% социально значимых услуг переведены в электронный вид и доступны для москвичей круглосуточно.

"В прошлом году в состав Соцказначейства включили Городской центр жилищных субсидий. Одним из приоритетов стало внедрение в его работу ИИ. Система выявляет заявления горожан с ошибками и отсутствующими сведениями и отправляет документ на доработку в течение часа", – подчеркнул Собянин.

Кроме того, Соцказначейство распространяет такой опыт и на другие социальные услуги. Это позволит существенно сократить срок обработки заявлений жителей Москвы.

Градоначальник добавил, что дополнительно работают сервисы "Не выходя из дома" и "Говори руками". Он также указал, что столичная модель предоставления гражданам мер социальной поддержки признана уникальной в масштабах России. Для обмена опытом в 2025 году Соцказначейство посетили представители 73 регионов.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве продолжается развитие системы социальной защиты. Среди приоритетов находятся безусловное выполнение действующих социальных обязательств перед жителями города, а также поддержка участников СВО и их семей как в период прохождения военной службы, так и после ее окончания.

