Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 12:10

Мэр Москвы

Собянин: соцказначейство упростило оформление мер соцподдержки для москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Социальное казначейство упростило оформление соцподдержки для более 5 миллионов горожан, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Он отметил, что ведомство было создано больше двух лет назад, чтобы в рамках одного учреждения обеспечивался полный цикл необходимых услуг, от приема и обработки заявлений до присвоения льготных статусов. Ключевым элементом работы стала единая информационная система, которая позволяет оперативно обрабатывать заявления горожан.

Благодаря этому сроки обработки обращений сократились до 6 рабочих дней, выплаты перечисляются за 2 рабочих дня, а практически 100% социально значимых услуг переведены в электронный вид и доступны для москвичей круглосуточно.

"В прошлом году в состав Соцказначейства включили Городской центр жилищных субсидий. Одним из приоритетов стало внедрение в его работу ИИ. Система выявляет заявления горожан с ошибками и отсутствующими сведениями и отправляет документ на доработку в течение часа", – подчеркнул Собянин.

Кроме того, Соцказначейство распространяет такой опыт и на другие социальные услуги. Это позволит существенно сократить срок обработки заявлений жителей Москвы.

Градоначальник добавил, что дополнительно работают сервисы "Не выходя из дома" и "Говори руками". Он также указал, что столичная модель предоставления гражданам мер социальной поддержки признана уникальной в масштабах России. Для обмена опытом в 2025 году Соцказначейство посетили представители 73 регионов.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве продолжается развитие системы социальной защиты. Среди приоритетов находятся безусловное выполнение действующих социальных обязательств перед жителями города, а также поддержка участников СВО и их семей как в период прохождения военной службы, так и после ее окончания.

Читайте также


Главное

Введут ли в РФ пожизненный запрет на покупку сигарет молодежью?

Подобные законопроекты уже вносились в Госдуму

Однако эксперты уверены: в РФ нужны не запретительные меры, а ограничивающие

Читать
закрыть

Зачем в России хотят ввести техсбор на смартфоны и ноутбуки?

Деньги пойдут на финансирование развития электронной промышленности РФ

В Госдуме уверены: подобные меры могут серьезно ударить по кошельку россиян

Читать
закрыть

Будут ли запрещены детские книги Григория Остера?

Произведения содержат сомнительные с педагогической точки зрения установки

В экспертном сообществе мнения насчет проверки произведений Остера разделились

Читать
закрыть

Нужно ли субсидировать общение в приложениях для знакомств в РФ?

Эксперты уверены: мера вряд ли даст результат в России

Важно не количество браков, а их качество

Читать
закрыть

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

