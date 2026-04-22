Минтранс определил перечень ситуаций для бумажной грузовой авианакладной

Фото: depositphotos/Feverpitch

Минтранс России утвердил перечень ситуаций, в которых грузовая авианакладная с 1 сентября 2026 года будет оформляться на бумажном носителе. Приказ действует до 1 сентября 2032 года, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно документу, бумажное оформление допускается при воздушных перевозках по территориям РФ, где введены режимы повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения, военного положения, контртеррористической операции, а также при отсутствии у перевозчика технической возможности обмена электронной накладной, например, из-за отсутствия интернета.

Также бумажный носитель разрешен, если у грузоотправителя нет усиленной квалифицированной или неквалифицированной электронной подписи, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем.

Кроме того, бумажная форма может применяться при воинских перевозках, грузоперевозках в страны, где электронная накладная не требуется, а также при внутренних рейсах, если в аэропорту отсутствует программное обеспечение для обмена электронными документами.

Документ предусматривает бумажное оформление и для грузов, которые по закону требуют такой формы или хранения в бумажном виде, а также для спецкатегорий, таких как опасные, ценные, скоропортящиеся грузы и так далее.

Использование электронных перевозочных документов в России станет обязательным с 1 сентября 2026 года.

