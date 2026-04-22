22 апреля, 11:24

Минтранс рассказал о правилах проезда авто по Крымскому мосту в 2026 году

Фото: ТАСС/Пресс-служба "Росавтодор"

Гибридным авто и электромобилям запрещен проезд по Крымскому мосту в 2026 году, рассказали в пресс-службе Минтранса РФ.

В министерстве рассказали о правилах проезда через Керченский залив. Например, по-прежнему необходимо пройти досмотр транспорта, багажа и граждан. Владельцам запрещенных транспортных средств можно будет воспользоваться альтернативным маршрутом – трассой Р-280 "Новороссия".

Тем, кто хочет провести электросамокаты и устройства с аккумулятором, нужно учитывать, что их можно транспортировать в количестве до двух штук. Размер батареи должен быть до 515 х 225 х 225 миллиметров.

Чтобы сократить время прохождения досмотра, следует избегать большого количество мелкого багажа, а также не оставлять в машине разбросанные вещи.

Ранее в министерстве сообщили, что с 1 сентября россияне смогут возвращать билеты на электрички с указанием мест не только в кассе, но и онлайн. Вернуть билеты граждане смогут через мобильные приложения или сайты перевозчиков. Процедура будет проводиться согласно правилам перевозчика, включая размер комиссии за оформление.

транспортрегионы

