Банк России опроверг изменения стоимости переводов по СБП

Условия переводов по Системе быстрых платежей (СБП) с 1 мая для граждан и бизнеса остаются прежними. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Банк России.

Ранее в СМИ появились сообщения, что с 1 мая для россиян изменится стоимость переводов через Систему быстрых платежей.

"Все размеры тарифов остались без изменений. В том числе, как и ранее, для граждан переводы до 100 тысяч рублей в месяц бесплатные", – заявил регулятор.

Вместе с тем российские банки с 1 июля будут обязаны обмениваться идентификационными номерами налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах своих клиентов через СБП. Новое условие коснется переводов и платежей между физлицами и между юрлицами и физлицами. Инициатива направлена на борьбу с дропперством.

В свою очередь, в пресс-службе НСПК заявили, что для граждан ничего не изменится. Банки будут обмениваться идентификатором при операциях между собой через инфраструктуру НСПК.