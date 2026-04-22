Лавров: реакция ФРГ на данные о производителях БПЛА показала, что "на воре и шапка горит"

Реакция властей ФРГ на публикацию Россией адресов производителей дронов для Украины показала, что "на воре и шапка горит". Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил глава российского МИД Сергей Лавров, видеофрагмент опубликован в телеграм-канале представителя СМИ.

"Значит, на немцах шапка сгорела. Они, значит, понимают, что делают нечто, что принесет не очень хорошие новости для них самих", – сказал министр.

Он уточнил, что выводы, которые РФ сделала из этого, широко обсуждались политологами. Эти дискуссии отражают то, что находится в планах российского руководства, добавил Лавров.

Ранее Минобороны РФ опубликовало названия и адреса европейских предприятий, где производятся дроны, предназначенные для ударов по РФ. В списке были разные локации, в том числе филиалы украинских компаний в Мюнхене.

Посол России в Берлине Сергей Нечаев уточнил, что Германия не опровергает информацию о том, что на объектах страны ведется военное производство для Украины.