Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 18:15

Культура

В АСТ заявили, что запросов от СК и прокуратуры по творчеству Остера не поступало

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

В издательстве АСТ, которое выпускает книги детского писателя Григория Остера, сообщили "Коммерсанту", что запросов по поводу проверки творчества писателя от Следственного комитета, прокуратуры и других ведомств в издательство не поступало.

В АСТ напомнили, что обеспокоенность насчет произведений Остера уже звучала в 2024 году, однако никаких претензий к издательству тогда не было. Исходя из этого, в компании сделали вывод, что оценка творчества писателя уже проводилась и эксперты не выявили реальных рисков для детей.

Издательство подчеркнуло, что сегмент детской литературы регулируется особенно тщательно. Что касается "Вредных советов", в АСТ пояснили, что они "в ироничной форме прививают навыки безопасного поведения, высмеивая жадность, грубость, обман и капризы, действуя как "прививка от глупости".

В компании подчеркнули, что цели издательства и надзорных органов в вопросах защиты детства едины. Если в будущем поступят официальные обращения, в АСТ готовы предоставить всю необходимую информацию и экспертные заключения.

Ранее сообщалось, что в РФ проверят цикл книг Остера "Вредные советы". Произведения изучат на предмет сомнительных с педагогической точки зрения установок. Соответствующее поручение дал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Также в Госдуме призвали Остера, покинувшего Россию, отказаться от российских наград. Писатель уехал в Латвию после начала спецоперации, а также допускал антироссийские высказывания.

Психолог Кира Макарова на этом фоне заявила, что юмор в книгах Остера может восприниматься детьми неоднозначно. По ее словам, в произведениях Остера есть моменты с двойным смыслом.

культура

