Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля, 14:06

Культура
Главная / Новости /

Психолог Макарова: двоякий юмор в книгах Остера не рассчитан на детскую аудиторию

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Евгений Орловский

Юмор в книгах Григория Остера может восприниматься детьми неоднозначно. Об этом заявила в беседе с Москвой 24 практикующий психолог, преподаватель психологии и детский нейропсихолог Кира Макарова.

По ее словам, в произведениях есть моменты с двойным смыслом, которые скорее рассчитаны на взрослых. Ребенок же может не уловить иронию и воспринимать происходящее буквально, без понимания границ допустимого поведения.

"Также важно помнить, что нельзя шутить и смеяться над детьми, как это показано в книге. Ребенок еще не имеет жизненного опыта и созревшего сознания, когда он может повеселиться вместе с другими над собой. В противном случае он воспринимает это как насмешку над собственной личностью", – заявила специалист.

Макарова считает, что подобная ирония уместнее во взрослой литературе, тогда как в детских книгах она может вызывать вопросы и требовать дополнительного объяснения со стороны родителей.

Ранее сообщалось, что в России проверят цикл книг писателя "Вредные советы". Произведения изучат на предмет сомнительных с педагогической точки зрения установок. Соответствующее поручение дал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

культураэксклюзив

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика