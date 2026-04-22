Психолог Макарова: двоякий юмор в книгах Остера не рассчитан на детскую аудиторию

Юмор в книгах Григория Остера может восприниматься детьми неоднозначно. Об этом заявила в беседе с Москвой 24 практикующий психолог, преподаватель психологии и детский нейропсихолог Кира Макарова.

По ее словам, в произведениях есть моменты с двойным смыслом, которые скорее рассчитаны на взрослых. Ребенок же может не уловить иронию и воспринимать происходящее буквально, без понимания границ допустимого поведения.

"Также важно помнить, что нельзя шутить и смеяться над детьми, как это показано в книге. Ребенок еще не имеет жизненного опыта и созревшего сознания, когда он может повеселиться вместе с другими над собой. В противном случае он воспринимает это как насмешку над собственной личностью", – заявила специалист.

Макарова считает, что подобная ирония уместнее во взрослой литературе, тогда как в детских книгах она может вызывать вопросы и требовать дополнительного объяснения со стороны родителей.

Ранее сообщалось, что в России проверят цикл книг писателя "Вредные советы". Произведения изучат на предмет сомнительных с педагогической точки зрения установок. Соответствующее поручение дал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.