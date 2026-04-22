Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 14:30

Транспорт

Еще 3 автобусных маршрута проекта "Москва – область" запустят 25 апреля

3 новых автобусных маршрута проекта "Москва – область" будут запущены в субботу, 25 апреля. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Таким образом, всего пригородных направлений будет 35. Теперь станет удобнее добираться до Власихи, Николо-Урюпина и 62-й городской больницы в поселке Истра.

На новые маршруты выйдут самые современные автобусы, которые прибыли в столицу в этом году. На направлении 1477 до Власихи будут курсировать автобусы НефАЗ-5299 в пригородной комплектации, на маршруте 1541 до Николо-Урюпина – ЛиАЗ Ситимакс 12, на направлении 1549 до медучреждения – НефАЗ-5299 в городской комплектации.

Все автобусы низкопольные. У них большие накопительные площадки, комфортные входы и выходы. Также транспортные средства оснащены системами климат-контроля, медиаэкранами и разъемами для зарядки телефонов.

Абонементы "Единый" зоны "Пригород" помогут пассажирам сэкономить свыше 60% в год на поездах из столицы в область и позволят бесплатно пересаживаться на любой городской транспорт. Они доступны на 30, 90 и 365 дней.

Также на этих маршрутах сохранятся все льготы по социальным картам. Если карта жителя Подмосковья не сработает, ее необходимо будет перекодировать в областном МФЦ.

С момента запуска проекта пассажиры совершили порядка 10 миллионов поездок между столицей и подмосковными городами. До конца года планируется интегрировать в эту систему 54 маршрута. До 2028-го в проект войдет треть областных направлений.

