Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

03:25

Абрамович подал в суд на правительство Британии

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Бизнесмен Роман Абрамович подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против правительства Великобритании в связи с расследованием источников происхождения его средств на острове Джерси. Об этом пишет The Times, ссылаясь на адвокатов бизнесмена.

Правозащитники утверждают, что расследование, которая тянется годами без предъявления обвинений или надежных доказательств, является очевидным превышением полномочий властей Джерси и нарушением фундаментальных прав.

"Власти удерживают ключевую информацию и игнорируют базовые процедурные стандарты, показывая, что это не легитимный юридический процесс, а процесс, вызванный политическими мотивами", – отметил один из адвокатов Абрамовича.

Иск в Европейский суд был подан из-за предполагаемого нарушения статьи 6 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), гарантирующей право на справедливый суд. Юристы бизнесмена также указывают на нарушение статьи 8 ЕКПЧ о неприкосновенности частной жизни. Официальным ответчиком по иску будет британское правительство.

В июне 2025 года СМИ сообщали, что правительство Великобритании планировало подать иск против Абрамовича из-за продажи футбольного клуба "Челси".

Британия хотела добиться передачи 2,34 миллиарда фунтов стерлингов от продажи "Челси" на оказание гуманитарной помощи Украине. В совместном заявлении министр финансов Рэйчел Ривз и глава МИД Дэвид Ламми подчеркнули, что готовы для этого обратиться в суд.

Сделка по отчуждению "Челси" состоялась еще 2022 году. Однако полученные средства были подвергнуты блокировке на банковском счете в Великобритании и не подлежат использованию без наличия соответствующей лицензии от управления по финансовым санкциям.

