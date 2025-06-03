Bloomberg: власти Британии угрожают Абрамовичу судом из-за продажи "Челси"

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Правительство Великобритании планирует подать иск против бизнесмена Романа Абрамовича из-за продажи футбольного клуба "Челси". Об этом сообщает МК со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, Британия хочет добиться передачи 2,34 миллиарда фунтов стерлингов от продажи "Челси" на оказание гуманитарной помощи Украине. В совместном заявлении министр финансов Рэйчел Ривз и глава МИД Дэвид Ламми подчеркнули, что готовы для этого обратиться в суд.

Сделка по отчуждению "Челси" состоялась еще 2022 году. Однако полученные средства были подвергнуты блокировке на банковском счете в Великобритании и не подлежат использованию без наличия соответствующей лицензии от управления по финансовым санкциям.

Вопрос использования находящихся под санкциями активов является юридически сложной задачей, отметили в агентстве. В связи с этим британские власти координируют свои действия с Европейской комиссией и правительственными структурами Португалии.

Кроме того, финансовые активы от продажи "Челси" могут оставаться замороженными на неопределенный срок из-за разногласий о праве собственности. Футбольному клубу также было вынесено предупреждение о возможности снятия очков за финансовые нарушения, допущенные в период, когда Абрамович являлся владельцем клуба.

Абрамович в марте 2022 года подпал под санкции со стороны Евросоюза. Спустя время Английская Премьер-лига и правительство одобрили продажу футбольного клуба "Челси" Абрамовича американцу Тодду Боэли.

В 2023 году Абрамович отказался передавать деньги от продажи "Челси" правительству Украины, что требовали в МИД Великобритании. Журналисты писали, что бизнесмен хочет, чтобы деньги были распределены между Россией и Украиной. Часть средств, по мнению миллиардера, должна быть направлена пострадавшим от конфликта россиянам.