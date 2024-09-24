Абрамович опроверг информацию о продаже музея "Гараж"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сведения о продаже музея "Гараж" не соответствуют действительности. Об этом изданию The Art Newspaper Russia заявили в пресс-службе бизнесмена Романа Абрамовича.

В заявлении сказано, что музей не находится на продаже. Кроме того, никаких переговоров по этому объекту не ведется. Музей продолжает работу в обычном режиме.

Накануне ряд телеграм-каналов сообщил о возможной продаже бизнесменом музея. По данным СМИ, Абрамович якобы полностью потерял интерес к этому объекту.

Между тем в музее-заповеднике "Царицыно" с 28 сентября 2024 года по 26 января 2025 года пройдет выставка "Львы, орлы и краснозобые казарки", посвященная анималистическому искусству и приуроченная к 40-летию музея-заповедника и 160-летию Московского зоопарка.

В музее гости увидят множество акварелей, гравюр, карандашных зарисовок, коллажей, литографий, керамических и стеклянных скульптур, декоративных панно. Посетители ознакомятся с антикварными книгами из фондов зоосада и музея.