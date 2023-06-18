Абрамович отказался перечислять Украине деньги от продажи "Челси" – СМИ

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Российский миллиардер Роман Абрамович отказался передавать деньги от продажи лондонского футбольного клуба "Челси" правительству Украины. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, Абрамович получил 2,3 миллиарда евро от продажи клуба американскому бизнесмену Тодду Боули. В МИД Великобритании потребовали перечислить эти средства на нужды Вооруженных сил Украины.

Абрамович при этом хочет, чтобы деньги были распределены между Россией и Украиной, отмечает Daily Mail. Часть средств, по мнению миллиардера, должна быть направлена пострадавшим от конфликта россиянам.

В январе The Wall Street Journal опубликовал материал, посвященный роли Абрамовича в переговорном процессе между Россией и Украиной. По данным источника, бизнесмен принимает участие только в обсуждении обмена пленными и зерновой сделки, однако у него есть возможность напрямую общаться с Владимиром Путиным.

Предприниматель в марте 2022 года подпал под санкции со стороны Евросоюза. Кроме того, ограничения в отношении бизнесмена также ввели в Австралии.

ЕС ввел санкции против Абрамовича