Представитель Абрамовича опроверг инвестиции бизнесмена в "Галатасарай"

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Бизнесмен Роман Абрамович не покупает и не инвестирует в какой-либо футбольный клуб, в том числе турецкий "Галатасарай", заявил ТАСС представитель предпринимателя.

"Данная информация не соответствует действительности", – сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что Абрамович якобы планирует купить контрольный пакет акций "Галатасарая". В соответствии с действующим законодательством данное публичное акционерное общество контролируется одноименным фондом, а не частной компанией.

Таким образом, модель собственности клуба основана на членстве, а не корпоративном владении акциями. Это означает, что его активы не могут продать частным лицам или внешним инвесторам, если только фонд сам не примет такого решения.

В июне журналисты утверждали, что британское правительство хочет подать иск против Абрамовича из-за продажи "Челси". Сделка по отчуждению клуба состоялась еще в 2022 году, однако полученные средства были заблокированы на банковском счете в Великобритании и не подлежат использованию без наличия соответствующей лицензии от управления по финансовым санкциям.