Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в Махачкале

Огнеборцы локализовали пожар, вспыхнувший в жилом многоквартирном доме в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

К тушению огня привлечены 44 человека и 14 единиц техники МЧС. Работа по полной ликвидации огня продолжается.

Крупное возгорание произошло в многоквартирном 6-этажном доме в Махачкале вечером 22 апреля. Пожар распространился по крыше дома на площади 600 квадратных метров.

Позже кровля горящего дома частично обрушилась и упала на стоящие рядом постройки. Спасатели эвакуировали из здания 75 жильцов, в том числе 24 детей, никто из них не пострадал.