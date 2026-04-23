Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 03:49

Общество

Рособрнадзор заявил, что альтернатива ЕГЭ может появиться через 10 лет

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не будет отменен в ближайшие годы, а альтернативная модель поступления в вузы сможет появиться не ранее чем через 10 лет. Таким мнением поделился глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Пока нам ничего нового никто не предложил. Возможно, через некоторое время, так все бурно развивается, может, лет через 10", – цитирует Музаева ТАСС.

Несмотря на все свои недостатки, текущая модель ЕГЭ обеспечивает честность и равные возможности для выпускников из любого региона, подчеркнул глава Рособрнадзора.

Ранее Музаев заявил, что единый государственный экзамен искоренил коррупцию при поступлении в университеты и вузы. Таким образом он указал россиянам, которые критикуют ЕГЭ, на причины его появления.

В Госдуме позднее предложили разрешить пересдавать ЕГЭ по двум и более учебным предметам по своему выбору. По мнению депутатов, нововведение будет способствовать снижению стрессовой нагрузки на выпускников, созданию более комфортных условий прохождения экзамена, а также более полному и объективному выявлению уровня знаний.

В Москве завершился досрочный период сдачи ЕГЭ

