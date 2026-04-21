Новости

Новости

21 апреля, 11:50

Политика

В ГД предложили разрешить пересдавать ЕГЭ по двум и более предметам

В России могут разрешить пересдавать ЕГЭ по двум и более учебным предметам по своему выбору. С таким предложением выступили депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым, передает РИА Новости.

Соответствующий законопроект внесут в палату парламента.

"Предлагается предоставить участникам государственной итоговой аттестации (ГИА) право в дополнительные дни по своему желанию один раз пересдать единый государственный экзамен по двум и более учебным предметам", – говорится в пояснительной записке к проекту.

Как считают авторы проекта, нововведение будет способствовать снижению стрессовой нагрузки на выпускников, созданию более комфортных условий прохождения ГИА, а также более полному и объективному выявлению уровня знаний.

При этом сейчас предусматривается право пересдать ЕГЭ только по одному учебному предмету. По словам депутатов, такое ограничение не позволяет в полной мере достичь целей, так как итог поступления в вуз зависит не от одного, а, как правило, от совокупности результатов по нескольким предметам.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее заявил, что единый государственный экзамен искоренил коррупцию при поступлении в университеты и вузы. Также раньше абитуриенты сталкивались с дублированием итоговых экзаменов в школе и вступительных экзаменов в вузах. Таким образом, выпускнику из регионов было почти нереально поступить в престижный федеральный университет.

