Рособрнадзор рассказал, что можно взять с собой на ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор сформировал памятку, в которой объяснил, какие вещи и предметы участники ЕГЭ могут взять с собой на экзамен в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Во время ЕГЭ на столе ученика, помимо экзаменационных материалов, могут находиться гелевая или капиллярная ручка с черными чернилами, документ, удостоверяющий личность, а также различные средства обучения в зависимости от предмета экзамена.

К примеру, на ЕГЭ по математике можно принести линейку без справочной информации, по биологии, географии и химии – непрограммируемый калькулятор, по физике – и то, и другое. На экзамене по литературе участник может воспользоваться орфографическим словарем, который ему предоставили либо в пункте проведения ЕГЭ, либо в его школе.

Ученикам также разрешается при необходимости взять на экзамен лекарства, перекус и бутилированную питьевую воду, для лиц с ограниченными возможностями здоровья – специальные технические средства. Остальные личные вещи ученики должны будут оставить в специально выделенном месте до рамки металлоискателя.

В Москве завершился досрочный этап ЕГЭ, в котором приняли участие более 600 школьников и студентов колледжей. Досрочный экзамен принимали с 20 марта по 20 апреля.

В нем участвовали ребята, которые не могли сдать ЕГЭ в основной период по уважительным причинам, таким как медицинские показания, участие в спортивных соревнованиях или заключительных этапах олимпиад. Результаты экзаменов появятся в личных кабинетах учеников на сайте mos.ru до 30 апреля.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что единый государственный экзамен искоренил коррупцию при поступлении в университеты и вузы. Таким образом он указал россиянам, которые критикуют ЕГЭ, на причины его появления.