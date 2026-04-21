Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
21 апреля, 20:07

Общество

В РФ предложили ввести обязательное психологическое консультирование для сдающих ЕГЭ

Для сдающих Единый государственный экзамен (ЕГЭ) необходимо предусмотреть обязательное психологическое консультирование. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на главу общественной организации "Отцы рядом" Ивана Курбакова.

"Реализовать идею можно путем привлечения квалифицированных психологов к подготовке и проведению экзаменационных мероприятий, организации консультационных пунктов на экзаменационных площадках, а также внедрения системы поддержки до, во время и после экзамена", – отметил общественник.

Кроме того, необходимо закрепить соответствующие нормативные требования в инструкциях и в федеральных стандартах по проведению экзаменов. Также важно обеспечить финансирование и подготовку школьных психологов, внедрение их работы на всех этапах ЕГЭ, а затем и информирование участников о доступной поддержке.

Курбаков считает, что приоритетом для улучшения системы ЕГЭ должна стать забота о ментальном здоровье подростков. В частности, психологические консультации должны помочь выпускникам справиться с тревогой.

Ранее Рособрнадзор рассказал, что участники ЕГЭ могут взять с собой на экзамены гелевую или капиллярную ручку с черными чернилами, документ, удостоверяющий личность, а также различные средства обучения в зависимости от предмета экзамена. На экзамен по математике можно принести линейку, а на ЕГЭ по биологии, географии и химии – непрограммируемый калькулятор.

образованиеобщество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика