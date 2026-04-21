Дополнительные даты ЕГЭ установили в трех приграничных регионах РФ

Дополнительные дни сдачи ЕГЭ установлены для участников экзамена из приграничных регионов России, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

Резервные экзаменационные дни установлены для школьников из Белгородской, Брянской и Курской областей. Русский язык участники ЕГЭ смогут сдать 4 и 5 июня, а экзамены по математике базового и профильного уровней назначены на 8 и 9 июня.

Помимо этого, ученики отдельных школ в данных областях могут сдать экзамены либо в форме государственного выпускного экзамена, либо промежуточной аттестации по решению региональных органов управления образования. Однако все выпускники этих регионов могут по желанию сдать ЕГЭ для поступления в вузы.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что единый государственный экзамен искоренил коррупцию при поступлении в вузы. Также раньше абитуриенты сталкивались с дублированием итоговых экзаменов в школе и вступительных экзаменов в вузах. Таким образом, выпускнику из регионов было почти нереально поступить в престижный федеральный университет.

