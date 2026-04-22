Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля, 21:12

Спорт

Владимир Путин назвал спорт образом жизни

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Соловьева

Спорт – это не просто физическая сила и ловкость, это образ жизни. Такое заявление сделал Владимир Путин на церемонии награждения спортсменов и представителей Федерации бокса в Кремле.

"Как мы хорошо с вами знаем, спорт – это не просто физическая сила и ловкость, это образ жизни, построенный на ценностях здоровья, взаимного уважения – что очень важно, целеустремленности и ответственности", – сказал глава государства.

В ходе мероприятия российский лидер также выразил уверенность, что у российских спортсменов будет еще много побед под национальным флагом и с гимном. По его словам, он верит в будущие достижения атлетов, в том числе на крупных международных соревнованиях.

Более того, Путин счел особенным триумф российских паралимпийцев на Играх в Италии. Третье общекомандное место в Милане он назвал выдающимся результатом.

Путин заявил, что спорт не должен становиться заложником политических конфликтов

властьспорт

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика