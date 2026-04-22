Администрация Соединенных Штатов опубликовала в социальной сети TikTok видеоролик с президентом США Дональдом Трампом. В качестве музыкального сопровождения была выбрана песня – Kavkaz. Об этом пишет RT.

На видео американский лидер приветствует команду по гольфу Oklahoma State Cowboys импровизированной клюшкой. Автором музыки к композиции на "Яндекс.Музыке" указан Эльбрус Джанмирзоев.

Ранее Трамп опубликовал свое изображение в образе целителя. На изображении глава Белого дома, возлагающий руку на лежащего на больничной койке, представлен в светлой одежде с красной накидкой. Вокруг него находятся люди, в том числе женщина в молитвенной позе, военный и врач.

Позднее президент США попытался оправдаться за публикацию. По его словам, он опубликовал фото и подумал, что это он в образе врача.