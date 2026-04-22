Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 14:48

Политика

Администрация США опубликовала видео с Трампом под трек Kavkaz

Фото: whitehouse.gov

Администрация Соединенных Штатов опубликовала в социальной сети TikTok видеоролик с президентом США Дональдом Трампом. В качестве музыкального сопровождения была выбрана песня – Kavkaz. Об этом пишет RT.

На видео американский лидер приветствует команду по гольфу Oklahoma State Cowboys импровизированной клюшкой. Автором музыки к композиции на "Яндекс.Музыке" указан Эльбрус Джанмирзоев.

Ранее Трамп опубликовал свое изображение в образе целителя. На изображении глава Белого дома, возлагающий руку на лежащего на больничной койке, представлен в светлой одежде с красной накидкой. Вокруг него находятся люди, в том числе женщина в молитвенной позе, военный и врач.

Позднее президент США попытался оправдаться за публикацию. По его словам, он опубликовал фото и подумал, что это он в образе врача.

Читайте также


Введут ли в РФ пожизненный запрет на покупку сигарет молодежью?

Подобные законопроекты уже вносились в Госдуму

Однако эксперты уверены: в РФ нужны не запретительные меры, а ограничивающие

Читать
закрыть

Зачем в России хотят ввести техсбор на смартфоны и ноутбуки?

Деньги пойдут на финансирование развития электронной промышленности РФ

В Госдуме уверены: подобные меры могут серьезно ударить по кошельку россиян

Читать
закрыть

Будут ли запрещены детские книги Григория Остера?

Произведения содержат сомнительные с педагогической точки зрения установки

В экспертном сообществе мнения насчет проверки произведений Остера разделились

Читать
закрыть

Нужно ли субсидировать общение в приложениях для знакомств в РФ?

Эксперты уверены: мера вряд ли даст результат в России

Важно не количество браков, а их качество

Читать
закрыть

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

