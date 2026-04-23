Открытое горение ликвидировано в жилом доме в Махачкале

Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

В данный момент огнеборцы проводят разборку пролитых конструкций. Жертв и пострадавших в результате пожара нет, подчеркнули в ведомстве.

Крупное возгорание произошло в многоквартирном 6-этажном доме в Махачкале вечером 22 апреля. Огонь распространился по крыше дома на площади 600 квадратных метров.

Позже кровля горящего дома частично обрушилась и упала на стоящие рядом постройки. Спасатели эвакуировали из здания 75 жильцов, в том числе 24 детей. К тушению огня были привлечены 44 человека и 14 единиц техники МЧС.