Обвинения предъявлены фигурантам дела о гибели туристов в горах Бурятии

Троим фигурантам дела о гибели туристов из Красноярска на горе Мунку-Сардык в Бурятии предъявили официальное обвинение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального СУ СК Дмитрия Столярова.

Речь идет о директоре, его заместителе и гиде турфирмы, которые организовали поход на Мунку-Сардык. Их задержали 22 апреля.

Фигурантов обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц.

В ночь на 21 апреля стало известно о гибели 3 туристов от переохлаждения во время спуска по туристическому маршруту в горах Бурятии. Уточнялось, что они входили в тургруппу из 15 человек, прибывших из Красноярска.

Предварительно, туристы отправились в поселок Монды Окинского района, чтобы подняться на пик Мунку-Сардык. 18 апреля они начали свой путь из базового лагеря, а вернуться планировали 22-го числа к полудню.

Однако ночью 21 апреля несколько участников группы добрались до автомобильной трассы и оставили в кафе записку о гибели трех человек. Утром владелец заведения передал это сообщение спасателям, которые немедленно выдвинулись к месту происшествия. Тела погибших были обнаружены перед подъемом на вершину Мунку-Сардыка.