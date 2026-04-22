Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 09:25

Происшествия

Директора, его заместителя и гида турфирмы задержали по делу о гибели туристов в Бурятии

Фото: MAX/"Следком"

Директора, его заместителя и гида турфирмы, зарегистрированной в Красноярске, задержали по делу о гибели туристов в Бурятии, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Отмечается, что следователями СК России по Республике Бурятия продолжается расследование уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

В результате были задержаны трое подозреваемых – они являются организаторами тура и участниками похода, во время которого произошла трагедия. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

"По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего", – указали в ведомстве.

О гибели 3 туристов от переохлаждения во время спуска по туристическому маршруту в горах Бурятии стало известно в ночь на 21 апреля. Уточнялось, что они входили в тургруппу из 15 человек, прибывших из Красноярска.

Предварительно, туристы прибыли в поселок Монды Окинского района для восхождения к пику Мунку-Сардык. 18 апреля они вышли из базового лагеря на маршрут. Возвращение группы планировалось 22 апреля к полудню.

Ночью 21-го числа несколько участников группы вышли к автомобильной трассе и оставили в кафе записку, где сообщалось о гибели трех человек. Владелец заведения передал это сообщение утром, после чего к месту инцидента выдвинулись спасатели. Тела туристов находятся перед подъемом на вершину горы Мунку-Сардык.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Введут ли в РФ пожизненный запрет на покупку сигарет молодежью?

Подобные законопроекты уже вносились в Госдуму

Однако эксперты уверены: в РФ нужны не запретительные меры, а ограничивающие

Читать
закрыть

Зачем в России хотят ввести техсбор на смартфоны и ноутбуки?

Деньги пойдут на финансирование развития электронной промышленности РФ

В Госдуме уверены: подобные меры могут серьезно ударить по кошельку россиян

Читать
закрыть

Будут ли запрещены детские книги Григория Остера?

Произведения содержат сомнительные с педагогической точки зрения установки

В экспертном сообществе мнения насчет проверки произведений Остера разделились

Читать
закрыть

Нужно ли субсидировать общение в приложениях для знакомств в РФ?

Эксперты уверены: мера вряд ли даст результат в России

Важно не количество браков, а их качество

Читать
закрыть

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

