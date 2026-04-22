Директора, его заместителя и гида турфирмы задержали по делу о гибели туристов в Бурятии

Директора, его заместителя и гида турфирмы, зарегистрированной в Красноярске, задержали по делу о гибели туристов в Бурятии, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Отмечается, что следователями СК России по Республике Бурятия продолжается расследование уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

В результате были задержаны трое подозреваемых – они являются организаторами тура и участниками похода, во время которого произошла трагедия. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

"По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего", – указали в ведомстве.

О гибели 3 туристов от переохлаждения во время спуска по туристическому маршруту в горах Бурятии стало известно в ночь на 21 апреля. Уточнялось, что они входили в тургруппу из 15 человек, прибывших из Красноярска.

Предварительно, туристы прибыли в поселок Монды Окинского района для восхождения к пику Мунку-Сардык. 18 апреля они вышли из базового лагеря на маршрут. Возвращение группы планировалось 22 апреля к полудню.

Ночью 21-го числа несколько участников группы вышли к автомобильной трассе и оставили в кафе записку, где сообщалось о гибели трех человек. Владелец заведения передал это сообщение утром, после чего к месту инцидента выдвинулись спасатели. Тела туристов находятся перед подъемом на вершину горы Мунку-Сардык.

