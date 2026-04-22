Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля, 10:36

Транспорт

Пользователи сервиса "Велобайк" смогут арендовать транспорт по "Тройке"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве запустили новый способ аренды городского проката велосипедов или электроскутеров "Велобайк" с помощью карты "Тройка". Для старта достаточно приложить карту к считывателю. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно привязать "Тройку" и банковскую карту в приложении и выбрать тариф. После этого аренда запускается одним касанием. Аналогично поездка и завершается. По словам заммэра Максима Ликсутова, нововведение сделает прокат еще доступнее.

"Велобайк – один из крупнейших велопрокатов в мире. Мы продолжаем делать его еще доступнее для жителей столицы. Карта "Тройка" – универсальный способ оплаты транспорта в городе. Теперь она работает и в "Велобайке", – отметил он.

Ранее стало известно, что Минцифры и операторы сервисов кикшеринга Whoosh, "Юрент" и "Яндекс" прорабатывают внедрение системы верификации пользователей через "Госуслуги" в российских регионах. Подобные меры повысят безопасность на дорогах и снизят злоупотребление соответствующими сервисами.

транспортгород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика