Пользователи сервиса "Велобайк" смогут арендовать транспорт по "Тройке"

В Москве запустили новый способ аренды городского проката велосипедов или электроскутеров "Велобайк" с помощью карты "Тройка". Для старта достаточно приложить карту к считывателю. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно привязать "Тройку" и банковскую карту в приложении и выбрать тариф. После этого аренда запускается одним касанием. Аналогично поездка и завершается. По словам заммэра Максима Ликсутова, нововведение сделает прокат еще доступнее.

"Велобайк – один из крупнейших велопрокатов в мире. Мы продолжаем делать его еще доступнее для жителей столицы. Карта "Тройка" – универсальный способ оплаты транспорта в городе. Теперь она работает и в "Велобайке", – отметил он.

Ранее стало известно, что Минцифры и операторы сервисов кикшеринга Whoosh, "Юрент" и "Яндекс" прорабатывают внедрение системы верификации пользователей через "Госуслуги" в российских регионах. Подобные меры повысят безопасность на дорогах и снизят злоупотребление соответствующими сервисами.