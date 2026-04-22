Лукашенко рассказал, что ездит на мотоцикле Harley-Davidson

Президент Белоруссии Александр Лукашенко увлекается мотоспортом и ездит на мотоцикле Harley-Davidson. Об этом он рассказал во время посещения Минского аэроклуба ДОСААФ, где пообщался с детьми.

"Молодцы. Я тоже мотоциклист. Но я на "Харлее" езжу", – сказал глава государства, передает телеграм-канал "Пул Первого".

Лукашенко и ранее замечали за рулем мотоцикла. В частности, в 2016 году он участвовал в международном байкерском фестивале на Harley-Davidson.

Ранее сообщалось, что белорусский президент получил корову в подарок от фермеров Могилевской области. Подарок сделали во время визита Лукашенко на племенной завод по разведению крупного рогатого скота.