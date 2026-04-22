Певица Жасмин и ее муж отправят 250 млн рублей на помощь жителям Дагестана

Певица Жасмин (настоящее имя – Сара Шор. – Прим. ред.) и ее муж молдавский политик и бизнесмен Илан Шор выделят 250 миллионов рублей на покупку нового жилья и восстановление домов, пострадавших во время наводнения в Дагестане, сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал певицы.

Она отметила, что очень хочет, чтобы дома ее земляков как можно скорее снова наполнились жизнью, теплом и светом.

Жасмин также напомнила слова Владимира Путина о том, что жилье должно быть восстановлено без лишнего формализма. Средства от певицы сперва направят пенсионерам, малообеспеченным и многодетным семьям.

Тяжелая паводковая обстановка в Дагестане сохраняется с конца марта на фоне обильных осадков. В зоне чрезвычайной ситуации оказались до 1,5 миллиона человек.

Наводнение признали ЧС федерального характера. Также следственные органы возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей гибель людей из-за последствий паводков.