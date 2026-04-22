Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
22 апреля, 18:36

Происшествия

Певица Жасмин и ее муж отправят 250 млн рублей на помощь жителям Дагестана

Фото: legion-media.com/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru/Иван Макеев

Певица Жасмин (настоящее имя – Сара Шор. – Прим. ред.) и ее муж молдавский политик и бизнесмен Илан Шор выделят 250 миллионов рублей на покупку нового жилья и восстановление домов, пострадавших во время наводнения в Дагестане, сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал певицы.

Она отметила, что очень хочет, чтобы дома ее земляков как можно скорее снова наполнились жизнью, теплом и светом.

Жасмин также напомнила слова Владимира Путина о том, что жилье должно быть восстановлено без лишнего формализма. Средства от певицы сперва направят пенсионерам, малообеспеченным и многодетным семьям.

Тяжелая паводковая обстановка в Дагестане сохраняется с конца марта на фоне обильных осадков. В зоне чрезвычайной ситуации оказались до 1,5 миллиона человек.

Наводнение признали ЧС федерального характера. Также следственные органы возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей гибель людей из-за последствий паводков.

Читайте также


происшествияшоу-бизнесрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика