Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 18:04

Юрист Русяев: за сорванные цветы в Москве грозит штраф до 5 тысяч рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Штраф до 5 тысяч рублей грозит злоумышленнику, сорвавшему цветок или ветку с дерева в столице. Об этом Москве 24 рассказал юрист Илья Русяев.

Он напомнил, что городские клумбы, кустарники и деревья оберегаются согласно статье 61 ФЗ "Об охране окружающей среды". В связи с этим за сорванное или сломанное растение нарушителя оштрафуют, причем сумма будет зависеть от региона.

В столице за повреждение зеленых насаждений гражданину, согласно ст. 4.18 КоАП Москвы, грозит штраф от 3,5 тысячи до 4 тысяч рублей, должностное лицо рискует заплатить 50 тысяч, а юридическое – 300 тысяч. Но если растение было сорвано на территории зеленого каркаса города, в который входят особо охраняемые природные зоны, суммы будут следующими: для граждан – от 4,5 тысячи до 5 тысяч, для должностных лиц – 50 тысяч, для юридических – 350 тысяч.
Илья Русяев
юрист

Также нужно помнить, что при повреждении деревьев и кустарников до такой степени, что они прекращают рост, могут применить наказания по статье о незаконной рубке лесных насаждений (260 УК РФ). Это касается растений в парках, на аллеях, а также в целом высаженных в черте города деревьев. Здесь наказание варьируется от штрафа в размере до 500 тысяч рублей, заканчивая лишением свободы на срок до двух лет с выплатой от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, отметил Русяев.

"Кстати, если растения повредили дети до 14 лет, ответственность ляжет на плечи родителей или опекунов. Подросток старше этого возраста уже может сам выплачивать штрафы, правда, если у него есть доход или какое-то имущество. В противном случае платить придется тем, кто за него отвечает", – предупредил юрист.

Вероятно, что отдельно на взрослых ляжет ответственность и по статье о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию (5.35 КоАП РФ). Она предусматривает предупреждение или штраф от 500 рублей до 2 тысяч, заключил эксперт.

Ранее юрист Алла Георгиева напомнила, что, прежде чем срывать какие-либо растения в лесу, важно проверять, не занесены ли они в Красную книгу РФ или конкретного региона. В противном случае можно получить штраф по статье о причинении вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам (8.35 КоАП РФ). Для физических лиц он составит от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей.

