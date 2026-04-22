В Кремле выразили надежду на новые визиты Кушнера и Уиткоффа в Россию

Москва надеется, что визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию по украинскому урегулированию продолжатся. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Но когда именно (такая поездка. – Прим. ред.) будет, сейчас пока сказать не можем. Как только определимся, сразу сообщим", – пояснил Песков.

Прошлые переговоры прошли в российской столице 22 января. Их провел Владимир Путин. Также РФ на встрече представили помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В американскую делегацию, помимо Кушнера и Уиткоффа, вошел старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Встреча продлилась около 4 часов. По словам Ушакова, она была содержательной. Стороны обсудили создание "Совета мира" по сектору Газа, урегулирование украинского конфликта и другие важные вопросы.