22 апреля, 18:48
В Кремле выразили надежду на новые визиты Кушнера и Уиткоффа в Россию
Москва надеется, что визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию по украинскому урегулированию продолжатся. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Но когда именно (такая поездка. – Прим. ред.) будет, сейчас пока сказать не можем. Как только определимся, сразу сообщим", – пояснил Песков.
Прошлые переговоры прошли в российской столице 22 января. Их провел Владимир Путин. Также РФ на встрече представили помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
В американскую делегацию, помимо Кушнера и Уиткоффа, вошел старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.
Встреча продлилась около 4 часов. По словам Ушакова, она была содержательной. Стороны обсудили создание "Совета мира" по сектору Газа, урегулирование украинского конфликта и другие важные вопросы.
В Кремле ответили на заявление Зеленского об условиях вывода войск из Донбасса