Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Новости

Новости

22 апреля, 18:05

РКН заявил об отсутствии ограничений для корпоративных VPN внутри России

Роскомнадзор не ограничивает использование VPN-сервисов в корпоративных целях внутри России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Речь идет о случаях, когда VPN используется компаниями для организации защищенного канала связи между своими подразделениями или удаленными сотрудниками. Ограничения касаются только тех сервисов, которые используются для обхода блокировок запрещенных в России ресурсов.

По данным надзорного ведомства, в настоящее время РКН предоставил доступ к зарубежным ресурсам в рамках производственной деятельности более чем для 57 тысяч адресов и подсетей 1 730 компаний в РФ.

Ранее в Госдуме опровергли обсуждения полного запрета VPN-сервисов и введения ответственности за их использование. Как пояснили в нижней палате парламента, за прибегание к VPN штрафовать нужно только в случае, если он используется для совершения преступлений.

В то же время, как стало известно СМИ, крупные российские платформы получили указание ограничить доступ для пользователей VPN. Им предложено разработать механизмы для самостоятельного обнаружения и блокировки VPN-сервисов, а также передавать информацию о них в регулирующие органы.

