РБК: верификация через "Госуслуги" появится в сервисах аренды самокатов

Минцифры и операторы сервисов кикшеринга Whoosh, "Юрент" и "Яндекс" прорабатывают внедрение системы верификации пользователей через "Госуслуги" в российских регионах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника.

Введение соответствующей работы подтвердил представитель министерства, пояснив, что подобные меры повысят безопасность на дорогах и снизят злоупотребление соответствующими сервисами. По его словам, в обсуждении участвуют представители некоторых субъектов, где планируется пилотный запуск технологии.



Представитель ведомства также уточнил, что для операторов кикшеринга подключение к ЕСИА будет добровольным, и напомнил, что подобная верификация пользователей уже применяется во многих онлайн-платформах, включая "Яндекс", "Авито", Ozon, VK и Wildberries.

В свою очередь, один из инсайдеров пояснил, что для реализации инициативы все сервисы кикшеринга должны сначала получить юридическое обоснование, позволяющее проводить обмен данными с ЕСИА. Только после этого этапа возможно обсуждение технических аспектов внедрения "Госуслуг".

Комментарий к идее дал и вице-президент Национального союза автомобилистов (НАС) Антон Шапарин, обративший внимание на то, что не все компании на рынке имеют необходимое юридическое обоснование.

"Отдельным компаниям нужно будет пройти специальную процедуру, подав заявку на рассмотрение президиума правительственной комиссии по цифровому развитию", – указал он.

Глава союза также раскрыл, что выбор регионов для пилотирования вызывает споры. Вместе с тем он предположил, что сначала верификация может быть запущена в Санкт-Петербурге, Московской области и Татарстане.

Дополняя его слова, представитель "Юрента" подчеркнул, что Минцифры оказывает методологическую и консультативную помощь в этом процессе.

На сегодняшний день верификация пользователей кикшерингов действует только в Москве. Процесс проходит через портал mos.ru, тесно связанный с ЕСИА. В частности, заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов еще в феврале 2025 года заявлял, что использование самокатов сервисов кикшеринга в столице будет возможно только после прохождения верификации через mos.ru. Это сделано для выявления нарушителей ПДД и предотвращения аренды самокатов детьми.

Объясняя необходимость разработки данных норм, представитель Дептранса напомнил, что по итогам сезона 2025 года в Москве заблокировали 76 тысяч аккаунтов несовершеннолетних пользователей сервисов аренды самокатов. Такая возможность появилась благодаря внедрению верификации через систему Mos ID.

Меры в том числе поспособствовали снижению количества аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) на 57%, а числа ДТП с детьми – на 72%. В новом сезоне Госавтоинспекция возобновила регулярные рейды по выявлению и штрафованию нарушителей правил вождения СИМ. Более того, ведомство начало проводить разъяснительную работу.

"Но даже если водитель СИМ нарушил правила и не встретил сотрудника ГАИ, это не означает, что он останется незамеченным. Камеры ЦОДД при помощи искусственного интеллекта фиксируют все нарушения. После чего работники Ситуационного центра передают всю необходимую информацию операторам проката", – объяснили в департаменте.

Все сервисы проката в Москве используют единый городской идентификатор Mos ID. Однако Whoosh дополнительно применяет идентификацию через банковские приложения (банковские ID), а "Юрент" – через профиль МТС ID, добавили представители этих сервисов.

Как пояснили эксперты "Яндекса" и "Юрента", интеграция с ЕСИА повысит эффективность уже существующих методов идентификации и сократит случаи аренды данных средств несовершеннолетними.

"Задача операторов – обеспечить безопасность СИМ как для пользователей, так и для других участников дорожного движения. Для этого в каждом городе вводятся обязательные аппаратные ограничения скорости, медленные и запретные зоны в особенно людных местах, сервисные штрафы и блокировки за нарушения ПДД и правил безопасности, создается парковочная инфраструктура", – добавили в "Яндексе".

Однако, по словам директора Ассоциации операторов микромобильности Ксении Эрдман, верификация через коммерческие сервисы не сможет полностью заменить использование Mos ID и "Госуслуг", интегрированных с ЕСИА. Она отметила высокую точность данной технологии в процессе отсечения несовершеннолетних в прокате.

"Это идентификация привязывает к личным данным пользователя поездку, и в случае чего его можно найти", – пояснила Эрдман.

Тем не менее Шапарин выразил уверенность в том, что внедрение "Госуслуг" в систему кикшеринга позволит государству взять на себя часть контроля за этой отраслью. Более того, вице-президент НАС напомнил, что представители транспортной отрасли уже давно выступают за то, чтобы управление за пользователями кикшеринговых платформ осуществляли именно власти, а не компании.

В ответ на это Эрдман подчеркнула, что верификация данных через ЕСИА не сможет полностью предотвратить передачу аккаунтов от взрослых к несовершеннолетним. По ее мнению, некоторые родители, которые ранее делились своими банковскими картами и приложениями с детьми, могут поступить так же и с данными "Госуслуг".

"Они по большому счету подвергают опасности своих детей, вкладывая в их руки самокат. Это очень сомнительная услуга со стороны родителей", – предупредила она.

Вместе с тем Эрдман выразила сомнение, что проверку через "Госуслуги" удастся реализовать в текущем сезоне, но допустила ее внедрение в следующем году при условии подготовки необходимой базы.

По данным Госавтоинспекции, в 2025 году количество аварий с участием СИМ, включая прокатные и личные электросамокаты, сократилось на 26% и составило 3,2 тысячи случаев. В этих ДТП пострадали 3,38 тысячи человек, а 68 погибли.

Лидерами по числу аварий с СИМ стали Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. При этом в Ненецком автономном округе, Ингушетии, республиках Алтай, Тыва и на Чукотке, а также на новых территориях аварий с СИМ зафиксировано не было.

В июле 2025-го крупные игроки рынка кикшеринга – "Яндекс", Whoosh и "Юрент" – сообщили, что число аварий с прокатными СИМ в первом полугодии уменьшилось в 1,5–2 раза. Основными причинами ДТП стали нарушения правил дорожного движения или проблемы с инфраструктурой.

Ранее Росстандарт утвердил поправку к ГОСТу о регистрационных знаках для средств индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, на номере сверху должны быть расположены 3 буквы, а внизу – 2 цифры и код региона. Знак на СИМ должен быть установлен как спереди, так и сзади, сказано в документе.