Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Ответственность за распространение видео с оскорблениями учителей полностью лежит на украинских спецслужбах и их спонсорах. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Хочу обратить внимание, что это провокация. То, что детям преподносят как некую "игру", на самом деле втягивание их в опасные коммуникации и противоправные действия", – написал парламентарий в своем канале в МАХ.

Депутат уточнил, что жалобы на подобный контент к нему приходят из разных городов России. Более того, аналогичная ситуация наблюдается в Белоруссии и Казахстане.

Таким образом, по мнению Володина, спецслужбы Украины и их пособники используют детей для увеличения аудитории своих ресурсов, вовлечения их в запрещенные сообщества и распространения через них деструктивного контента.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник обращал внимание на попытки киевского режима вернуть к себе информационное внимание посредством убийств детей в России. Дипломат уточнял, что противник понимает, что совершает международные преступления, однако использует гарантии западных покровителей о том, что никакого наказания за эти действия не будет.

Более того, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский переходит "красные линии", атакуя российские школы, из-за чего у РФ не остается другого выбора, кроме как ответить на эти преступления.