Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 09:40

Политика

Володин обвинил Украину в распространении видео с оскорблениями педагогов

Ответственность за распространение видео с оскорблениями учителей полностью лежит на украинских спецслужбах и их спонсорах. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Хочу обратить внимание, что это провокация. То, что детям преподносят как некую "игру", на самом деле втягивание их в опасные коммуникации и противоправные действия", – написал парламентарий в своем канале в МАХ.

Депутат уточнил, что жалобы на подобный контент к нему приходят из разных городов России. Более того, аналогичная ситуация наблюдается в Белоруссии и Казахстане.

Таким образом, по мнению Володина, спецслужбы Украины и их пособники используют детей для увеличения аудитории своих ресурсов, вовлечения их в запрещенные сообщества и распространения через них деструктивного контента.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник обращал внимание на попытки киевского режима вернуть к себе информационное внимание посредством убийств детей в России. Дипломат уточнял, что противник понимает, что совершает международные преступления, однако использует гарантии западных покровителей о том, что никакого наказания за эти действия не будет.

Более того, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский переходит "красные линии", атакуя российские школы, из-за чего у РФ не остается другого выбора, кроме как ответить на эти преступления.

Читайте также


Введут ли в РФ пожизненный запрет на покупку сигарет молодежью?

Подобные законопроекты уже вносились в Госдуму

Однако эксперты уверены: в РФ нужны не запретительные меры, а ограничивающие

Читать
закрыть

Зачем в России хотят ввести техсбор на смартфоны и ноутбуки?

Деньги пойдут на финансирование развития электронной промышленности РФ

В Госдуме уверены: подобные меры могут серьезно ударить по кошельку россиян

Читать
закрыть

Будут ли запрещены детские книги Григория Остера?

Произведения содержат сомнительные с педагогической точки зрения установки

В экспертном сообществе мнения насчет проверки произведений Остера разделились

Читать
закрыть

Нужно ли субсидировать общение в приложениях для знакомств в РФ?

Эксперты уверены: мера вряд ли даст результат в России

Важно не количество браков, а их качество

Читать
закрыть

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

