В "Мосфото" опубликовали кадры с выставки современного искусства "Вместе"

22 апреля, 12:13

В "Мосфото" опубликовали кадры с выставки современного искусства "Вместе"

Фото: foto.mos.ru

Снимки, освещающие Международную выставку современного искусства "Вместе", появились в городском медиабанке "Мосфото", передает портал мэра и правительства столицы.

Местом проведения мероприятия был выбран новый лечебно-диагностический комплекс Московской городской онкологической больницы № 62 до его официального открытия и приема первых пациентов в инновационном центре "Сколково".

На площади около 60 тысяч квадратных метров выставлено более 200 работ 70 художников. Среди них как российские, так и зарубежные, включая Мишу Most, Дмитрия Аске, Аристарха Чернышева, Сашу Фролову и Максима Петруля (Белоруссия), а также Мишеля Окпаре (Нигерия).

Художники, скульпторы и архитекторы создавали работы, учитывая особенности пространства, и представили свои концепции в разных жанрах – от паблик-арта до настенной живописи.

Выставка будет работать до 17 мая. По завершении большинство экспонатов останется в онкоцентре и станет частью постоянной экспозиции.

Все фотографии, опубликованные в "Мосфото", проверены и легальны. Они доступны для бесплатного скачивания, публикации в соцсетях, мессенджерах и других платформах, а также использования в презентациях. Обязательным условием является указание источника – foto.mos.ru.

Идея выставки "Вместе" заключается в том, чтобы напомнить о том, что человек, столкнувшийся с болезнью, не должен чувствовать себя одиноким – рядом с ним всегда находятся врачи, родные и другие люди, готовые помочь.

Немногим ранее на главной площадке дизайн-завода "Флакон" появился временный арт-объект, приглашающий на мероприятие. Он выполнен в виде многослойного силуэта человека, воплощает идею экспозиции – поддержку, присутствие и сопричастность. Его автором выступила команда творческой экосистемы "САБСТАНЦИЯ".

