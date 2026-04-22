В ДИТ напомнили о полезных виджетах в сервисе "Мои платежи" на mos.ru

В сервисе "Мои платежи" на mos.ru москвичи могут воспользоваться удобными виджетами быстрого поиска счетов. Об этом сообщил директор департамента сопровождения общегородских платежных систем в столичном департаменте информационных технологий Владимир Новиков.

"Сервис "Мои платежи" автоматически находит новые счета, если необходимые сведения указаны в личном кабинете на портале mos.ru. Чем больше реквизитов документов внесено в профиль, тем больше счетов сервис находит самостоятельно", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

По его словам, виджеты удобны в том случае, если данных для автоматического поиска не хватает. Найти их можно справа на главной странице сервиса.

Если внести в сервис информацию о паспорте, он будет находить пошлины, задолженности и сведения об ИНН. Данные СНИЛС позволят получать счета за аренду помещений.

Свидетельство о рождении ребенка помогает найти квитанции об оплате детсада, группы продленного дня, платных секций и кружков. Если же внести код плательщика, будут приходить счета для оплаты ЖКУ. Сведения о номере автомобиля и о самом транспортном средстве позволят получать штрафы и счета за проезд по платным участкам дорог.

В поиске новых квитанций по уникальному идентификатору начисления (УИН) поможет виджет "Счет по УИН". Если внести сведения об УИН в открывшееся окно, можно найти счета, связанные с детскими кружками и автомобильными штрафами. Там появится кнопка "Найти", при нажатии на которой пользователю становится доступна оплата квитанции.

Есть в сервисе и виджет "Свидетельство и номер ТС", благодаря которому оплачиваются штрафы и счета за проезд по платным трассам. Они появятся, даже если информации об автомобиле нет в личном кабинете.

После открытия виджета пользователю будет предложено ввести номер авто, а также серию и номер свидетельства о регистрации ТС. Все штрафы появятся в разделе "Счета к оплате". При сохранении сведений такие же счета начнут приходить автоматически.

Виджет "Документы и данные" позволяет добавить новую информацию о документах непосредственно на странице сервиса "Мои платежи". Чтобы им воспользоваться, необходимо сначала нажать на интересующую категорию – "Транспорт", "Семья", "Личные документы" или "Недвижимость".

При выборе категории виджет автоматически покажет данные, которые уже есть и которые можно внести. Для их добавления достаточно заполнить появившееся поле. После этого появятся все неоплаченные счета.

Также пользователь может внести информацию о членах семьи для оплаты их счетов. Новые квитанции будут появляться в личном кабинете при сохранении сведений.

Ранее на портале mos.ru появился новый сервис Главархива Москвы. С его помощью жители столицы и области могут найти информацию о том, где хранятся кадровые документы. На нем доступны первые и последние даты документов по личному составу, их переименования, подчиненность организаций, контакты.

