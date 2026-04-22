Минздрав РФ предложил разрешить клиникам применять ряд препаратов без регистрации

Минздрав РФ предложил разрешить клиникам применять генотерапевтические лекарственные препараты, которые делаются для конкретного пациента, без официальной регистрации. Это следует из проекта Федерального закона, с которым ознакомился ТАСС.

Изменения предлагают внести в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств", они направлены на урегулирование обращения генотерапевтических лекарственных препаратов, а также уточняется порядок обращения биотехнологических лекарственных препаратов. Поправки инициировал Минздрав, в настоящий момент проект находится на этапе обсуждения.

Определению "генотерапевтические лекарственные препараты, не являющиеся лекарственными препаратами на основе соматических клеток или тканеинженерными лекарственными препаратами", соответствует, например, вакцина от рака. Ее изготавливают индивидуально под каждого человека, учитывая генетические особенности раковой опухоли. При этом вакцина применяется уже после того, как человеку поставили диагноз.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России завершили создание персонализированных противоопухолевых МРНК-вакцин и Т-клеточной иммунотерапии.

По ее словам, доступность высокотехнологичной медпомощи увеличивается – за год этот показатель вырос на 11%. Кроме того, до 2030 года планируется зарегистрировать 94 жизненно необходимых лекарственных препарата, производимых на территории РФ.

