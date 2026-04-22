В Серпухове возбуждено дело по факту убийства матерью младенца

В Серпухове возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка, сообщила пресс-служба СК Подмосковья.

Тело девочки с колото-резаными ранами было найдено во дворе многоэтажных домов по улице Ленина поселка Большевик городского округа Серпухов, за площадкой для мусорных контейнеров.

К настоящему времени следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Они проводят допросы и разыскные мероприятия.

В прокуратуре Московской области добавили, что тело обнаружили 21 апреля около 17:00 по местному времени. Ведомство взяло под контроль установление обстоятельств случившегося и личности матери младенца, а также ход и результаты расследования уголовного дела.

Ранее на территории мусорной свалки в пригороде Хасавюрта в Дагестане обнаружили тело новорожденного мальчика с признаками насильственной смерти. Прокуратура Хасавюрта взяла на контроль ход расследования дела и установление обстоятельств случившегося.

